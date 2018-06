Sanremo. Incidente tra un’auto e due scooter questa mattina intorno alle 9 in via Martiri all’altezza della rotonda. Secondo una prima ricostruzione ora al vaglio della polizia locale, l’incidente sarebbe stato causato da un malfunzionamento dell’impianto frenante che ha fatto sì che il conducente della Fiat Panda mentre si stava immettendo sulla via, uscendo da una strada condominiale, senza prestare attenzione ha impattando contro due scooter.

Sul luogo è subito intervenuta una pattuglia della polizia locale e un’ambulanza della Croce Rossa di Sanremo che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e i due centauri. Fortunatamente gli scooteristi non hanno riportato gravi traumi ma sono stati trasportati all’ospedale Borea in codice giallo per ulteriori accertamenti.