Sanremo, sabato 30 il debutto nazionale del nuovo show di Awana Gana ed Erika Piras “La Gigante e il Bambino”

Sanremo. Il ritorno ufficiale sulle scene musicali di Awana Gana avverrà sabato 30 giugno a Sanremo, con lo spettacolo “La Gigante e il Bambino”. Il poliedrico showman (speaker storico di Radio Montecarlo, conduttore, attore) si esibirà nella sua veste di chansonnier, accompagnato dalla chitarra acustica, in coppia con la giovanissima diciassettenne Erika Piras, a sua volta in compagnia dell’inseparabile violino (che suona dall’età di 5 anni) e con la sua vocalità intensa e matura, nonostante la sua giovane età. Erika, finalista di Area Sanremo 2017, proprio in questi giorni ha affrontato la prima tappa delle nuove selezioni 2018, superando la prima fase, e ritenterà la scalata verso il palco dell’Ariston per il prossimo Festival 2019.

Lo spettacolo si sviluppa attraverso musica, letture, musical ed intrattenimento ironico, in un crescendo di emozioni dove si intrecciano le 2 voci, quella dell’eterno Peter Pan che vive in Awana (Il Bambino) e quella dell’enfant prodige Erika (La Gigante), in un repertorio internazionale che spazia dalle canzoni di De André a classici francesi rivisitati come “Les Feuilles Mortes” a successi sudamericani come “Besame Mucho”, oltre a brani inediti composti da Igor Nogarotto, produttore ed autore di Erika Piras, nonché direttore artistico e regista dello spettacolo.

Nel video, realizzata live durante la presentazione del progetto alla conferenza stampa realizzata al Grand Hotel & Des Anglais, la stessa location che ospiterà l’evento, dalle ore 20, il prossimo 30 giugno.

Il progetto “La Gigante e il Bambino” si avvale del patrocinio della Regione Liguria. Media Partner è LILT “Lega Italiana Per La Lotta Contro I Tumori” per la quale vi sarà una raccolta fondi durante gli spettacoli. Lo show è prodotto da Flying Music e dall’etichetta discografica Samigo.

Per info, interviste: igor@samigo.it oppure 347.9346400

Prenotazioni: presidenza@flyingmusic.eu oppure 327.0258148