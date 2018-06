Sanremo Rock & Trend Festival 2018, il 7 giugno va in scena la finale

Sanremo. Giovedì 7 giugno al Teatro Ariston andrà in scena l’ultima giornata del 31° Sanremo Rock & Trend Festival 2018.

Sarà ancora una volta la sala Ritz ad accogliere le band da tutta Italia che cercheranno di “staccare il biglietto” per la finalissima in programma venerdì. Solo a fine serata, al termine di tutte le esibizioni, conosceremo infatti i 16 Artisti – 6 per la categoria Rock e 6 per la categoria Trend – che si contenderanno la vittoria del 31° Sanremo Rock & Trend Festival, il più ambito e longevo festival italiano dedicato alle rock band emergenti.

Dalle 10,30 alle 22.30 (inframmezzati da due pause) si sfideranno le ultime 30 band da tutta Italia con due brani a disposizione. A giudicare le esibizioni si alterneranno diversi “addetti ai lavori”, fra cui sono attesi Andy Fluon (Andrea Fumagalli) dei Bluvertigo, il chitarrista e voce dei New Trolls Ricky Belloni, il chitarrista degli ABC, produttore e autore Matt Backer, l’autore televisivo e musicofilo Alfredo Saitto, il discografico e voce della band O.R.O. Valerio Zelli e come sempre, nella doppia veste di conduttore e di giurato, la voce storia dei network radiofonici Alex Peroni.

L’ingresso è riservato ai possessore del pass ospiti (info 327 4237725 – possibilmente sms e whatsapp). Anche la serata di giovedì 7 giugno si chiuderà con il DopoFestivalRock al Rolling Stone Cafè, dove musicisti e ospiti saranno coinvolti in speciali jam session live e interviste.

Per informazioni: www.sanremorock.it. Aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook ufficiale “Sanremo Rock”. Sono partner istituzionali del 31° Sanremo Rock & Trend Festival SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e AFI (Associazione Fonografici Italiani).