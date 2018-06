Sanremo. Mancano poche ore alle finali del 31° Sanremo Rock & Trend Festival 2018, il più ambito e longevo festival italiano dedicato alle rock band emergenti.

Da martedì 5 a venerdì 8 giugno si terranno infatti nella città dei Fiori le finali e la finalissima del concorso che, dagli anni ’80 ad oggi, ha visto transitare sul suo palco artisti del calibro dei Litfiba, i Denovo di Mario Venuti, Ligabue, Tazenda, i Bluvertigo e gli Avion Travel, solo per citarne alcuni.

Teatro della manifestazione sarà il prestigioso Teatro Ariston, che metterà a disposizione la Sala Ritz per 4 giornate che si annunciano a dir poco “incandescenti”.

Sanremo si prepara dunque all’”invasione” di 130 band provenienti da ogni parte d’Italia, e si conferma Città italiana della musica a 360 gradi.

DAL LIVE TOUR ALLE FINALI: 6 MESI DI ROCK IN TUTTA ITALIA

Per 6 mesi Sanremo Rock & Trend Festival ha selezionato i migliori artisti emergenti della scena rock italiana: dal pop rock al metal, dal progressive all’indie rock, dall’alternative al folk rock, dal punk all’hard rock, passando anche per i generi “trend” come l’hip hop, il pop, il jazz, il blues.

Sono state oltre 700 le band, provenienti da tutta Italia, che si sono candidate a partecipare all’edizione 2017/2018 e dopo la verifica di idoneità, in 317 hanno avuto accesso alle selezioni live: un vero e proprio Live Tour di 40 date che da novembre 2017 ad aprile 2018 ha toccato tutte le regioni italiane. Fra le location che hanno ospitato il 31° Sanremo Rock figurano alcuni dei club più rinomati nel nostro Paese, come il Dorian di Palermo, il Jailbreack di Roma, il Santomato live di Pistoia, il Rock’n Roll di Milano, il Fuori Orario di Reggio Emilia o il Campus Industry di Parma, solo per citarne alcuni.

Da ogni tappa sono stati promossi mediamente 3 gruppi per un totale di 130 finalisti. Adesso saranno loro, da martedì 5 a giovedì 7 giugno, a contendersi sul palco dell’Ariston uno dei 16 posti per accedere alla Finalissima: 8 per la categoria Rock e 8 per la categoria Trend.

Ogni gruppo avrà a disposizione 2 brani per convincere la giuria. Si annunciano dunque 11 ore di rock e sudore per ognuna delle giornate di finale, e solo giovedì sera conosceremo i nomi dei 16 superfinalisti.

Venerdì 8 giugno, al termine di una serata che si prevede “incendiaria”, conosceremo infine i vincitori della 31^ edizione del Sanremo Rock: uno per la categoria Rock e uno per la categoria Trend. Il secondo e terzo premio saranno invece assegnati a due gruppi che si saranno distinti indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

LA GIURIA. PRESIDENTE SERGIO CERRUTI (AFI)

A valutare le esibizioni dei concorrenti ci sarà una giuria di qualità composta da musicisti, produttori, giornalisti e addetti ai lavori. Hanno già dato la propria adesione, fra gli altri, personalità come Andy Fluon (Andrea Fumagalli) dei Bluvertigo, la voce storia dei network radiofonici Alex Peroni, il rocker Pino Scotto, il giornalista, autore televisivo e musicofilo Alfredo Saitto, il chitarrista e voce dei New Trolls Ricky Belloni, il chitarrista degli ABC, produttore e autore Matt Backer, il produttore discografico, compositore e arrangiatore Giovanni Errera, il giornalista Mario Luzzatto Fegiz, la speaker radiofonica Nyva Zarbano, il discografico e voce della band O.R.O. Valerio Zelli.

Per la finalissima di venerdì 8 giugno si aggiungeranno alla lista di giurati “stellati” del Festival il musicista, produttore e fondatore dei New Trolls Vittorio De Scalzi, Mauro Coruzzi (Platinette) e Sergio Cerruti, Presidente A.F.I., quest’ultimo nel ruolo di presidente di giuria.

Tutte le giornate del Festival saranno presentate da Alex Peroni.

NON SOLO GARA: IL DOPOFESTIVALROCK E ALTRE CURIOSITÀ

Alle finali del 31° Sanremo Rock non ci sarà solo gara. Non è escluso che a sorpresa qualcuno dei giurati decida di salire sul palco, e anche il Presidente di Sanremo Rock, Angelo Velsiglio, ha già annunciato per la serata finale un’esibizione “prog” straordinaria con Lino Vairetti, storica voce degli Osanna. Di sicuro sono attesi anche i vincitori della scorsa edizione, la giovane band pistoiese dei Thunders.

Negli spazi del Teatro, inoltre, l’Associazione Vinile Italiana esporrà nei giorni del Festival alcuni vinili storici di gruppi rock italiani e stranieri e rarità fra cui un biglietto originale del concerto di Woodstock, una delle rimanenti cover dei Led Zeppelin in italiano e anche una chitarra “artistica” dipinta da Andy dei Bluvertigo.

E naturalmente, a Sanremo non c’è Festival senza Dopofestival. Anche il Sanremo Rock, infatti, organizza per lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 giugno al Rolling Stone Cafè di Sanremo altrettante nottate di musica dal vivo e interviste ai protagonisti. Un DopoFestivalRock in cui sarà possibile assistere a speciali jam session live e scoprire i “segreti” del festival attraverso i racconti dei suoi ospiti e delle band in gara.

Per tutte le informazioni sulla manifestazione: www.sanremorock.it , pagina Facebook ufficiale “Sanremo Rock”, info@sanremorock.it, 327 423 7725.

Sono partner istituzionali del 31° Sanremo Rock & Trend Festival SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e AFI (Associazione Fonografici Italiani).