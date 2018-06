Sanremo, rissa in piazza San Bernardo: coinvolti cinque stranieri, due finiscono in ospedale

Sanremo. Scene da far west nella città dei fiori. Questa sera intorno alle 19.30 in piazza San Bernardo, secondo alcuni testimoni, cinque magrebini sarebbero stati coinvolti in una rissa che è poi scaturita in un inseguimento stradale.

Una vera e propria scena da film alla “Fast & Furious” tra un’auto e una moto, che si è conclusa con lo schianto dello scooter in un cancello e il trasporto in ospedale di due uomini. Non si conoscono ancora i motivi che hanno fatto scaturire un tale episodio. I carabinieri, che sono subito intervenuti, si stanno occupando del caso.