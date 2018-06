Sanremo, rapina una donna davanti al Casinò: 38enne arrestato dai carabinieri

Sanremo. Aveva rapinato una donna di notte, lo scorso 8 aprile, nei pressi del Casinò. Un’aggressione particolarmente violenta, compiuta minacciando la giovane con un coltello e strappandole la borsa per impossessarsi del denaro che conteneva. Per questo i carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia matoziana hanno tratto in arresto M.D., pregiudicato italiano 38enne. Le manette sono scattate a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Imperia a seguito di apposita richiesta inoltrata dagli stessi carabinieri.

Per identificare il rapinatore, i militari di Villa Giulia hanno compiuto indagini serrate, raccogliendo le testimonianze di alcuni presenti ed analizzando il sistema di videosorveglianza cittadino: solo così hanno potuto avere la certezza che si trattasse del 38enne, già noto alle forze dell’ordine, per il quale è subita scattata la richiesta di provvedimento all’autorità giudiziaria.

Il gip, concordando con le risultanze investigative raccolte dai carabinieri, ha emesso così emesso la misura restrittiva nei confronti dell’uomo, che è stato dunque rinchiuso nel carcere di Imperia.