Sanremo, questa sera al Casinò si esibisce la Respighi

Sanremo. E’ in programma questa sera il saggio di fine anno scolastico della scuola di musica Ottorino Respighi di Sanremo. L’atteso appuntamento è fissato per le 20,30 di questo mercoledì 20 giugno presso il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo e nel corso della serata si esibiranno tutti gli allievi che hanno seguito con profitto i corsi della stagione 2017/2018.

In particolare saliranno sul palco gli allievi che hanno studiato pianoforte, tromba, clarinetto, contrabbasso, chitarra, basso, batteria, sax tenore e canto moderno e la loro proposta musicale riguarderà brani di musica classica, moderna e jazz eseguiti sia da solisti che da duetti o da formazioni di musica d’insieme.

E’ prevista anche l’esibizione, come ospiti, delle allieve della scuola di danza New Crazy Dance. Come molti sanno, la Respighi è di gran lunga la più antica scuola di didattica musicale di Sanremo, ed è un vero fiore all’occhiello della città capitale della musica italiana dalla quale nel corso degli anni si sono diplomate generazioni di musicisti molti dei quali sono poi diventati professori della prestigiosa Orchestra Sinfonica di Sanremo.

La Respighi venne fondata nel 1962 dalla professoressa Mirella Salesi e dieci anni dopo ottenne la Presa d’Atto ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione, un imprimatur che conferma ancora oggi la qualità dei corsi e la serietà della sua direzione didattica e artistica. Quello di stasera è l’ennesimo saggio – spettacolo al quale la cittadinanza è tutta invitata: l’ingresso al Teatro del Casinò è libero per tutti.