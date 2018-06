Sanremo. Mancano poche ore all’inizio della terza edizione della “Run for the Whales” e gli iscritti sono tanti. 500 i pettorali assegnati per le tre gare in programma: mezza maratona (in calendario Fidal), 10 Km (non competitiva) e Family Run (circa 3 km).

Questa mattina, dalle 10 alle 13, è stato operativo il desk allestito nel campo di atletica a Pian di Poma di Sanremo per le ultime iscrizioni ed il ritiro dei pettorali. Solo per la 10 Km e la Family Run sarà possibile iscriversi anche direttamente alle rispettive partenze. Il via sarà dato in contemporanea questa sera alle 18:30.

La mezza maratona partirà da San Lorenzo al Mare, all’altezza della vecchia stazione ferroviaria, per poi toccare i vari Comuni presenti lungo il percorso fino alla città dei fiori. I podisti avranno infatti modo di correre lungo l’affascinante pista ciclopedonale, gestita da Area 24, e di attraversare alcuni borghi marinari caratteristici del ponente ligure.

Il traguardo sarà al campo di atletica di Pian di Poma a Sanremo, dove sarà anche presente il servizio doccia con gli spogliatoi. Nella mezza maratona è previsto il servizio Pacer per: 1h30′ – 1h45′ – 2h. La 10 km partirà direttamente dalla pista ciclopedonale poco prima del locale Impekabile tra Bussana Mare ed Arma di Taggia, ed interesserà la parte finale del tracciato. La Family Run avrà invece sia la partenza sia l’arrivo al campo di atletica di Sanremo per un percorso totale di circa 3 km. La cerimonia di premiazione è prevista alle 20:30.

Il coordinamento tecnico è a cura dell’Associazione Sportiva Pro San Pietro Sanremo. Tutto è quindi pronto per una bella giornata di sport all’aria aperta. L’invito al pubblico è quello di incitare i podisti al loro passaggio, ricordando che la pista ciclopedonale è chiusa con apposita ordinanza e non sarà possibile intralciare il percorso negli orari della gara.

Partecipando alla Run for the Whales si sosterrà inoltre la ricerca sui cetacei dei nostri mari, una parte della quota di iscrizione sarà infatti devoluta all’Istituto Tethys Onlus che da oltre trent’anni ne studia e monitora le diverse popolazioni. La manifestazione è presente anche su Facebook (@runforthewhales) e su Twitter (@sanremomarathon).