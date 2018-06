Sanremo, pubblicato l’ultimo videogiornale del Liceo Cassini: è incentrato sulla letteratura contemporanea

Sanremo. A conclusione dell’anno 2017/2018, l’Ufficio Stampa del Liceo G.D. Cassini ha pubblicato l’ultimo videogiornale sul tema della letteratura contemporanea.

La produzione del videogiornale, di cui sono state molto apprezzate le precedenti edizioni rispettivamente sulla legalità e sulla musica, rientra all’interno del progetto giornalistico “La Nuova Corrente”, intrapreso dai ragazzi all’inizio dell’anno scolastico appena concluso e che li ha visti protagonisti nella realizzazione di interviste e articoli di riflessione.

L’Ufficio Stampa è un progetto di alternanza scuola-lavoro nato due anni fa in cui sono coinvolti gli studenti del triennio dei tre indirizzi (classico, scientifico e linguistico) allo scopo di consentire loro di cimentarsi nell’attività giornalistica, ma anche per dar loro libera espressione nelle forme della scrittura, della fotografia e delle videoriprese. Durante questi anni la redazione è cresciuta e si è trasformata, ma mantenendo sempre lo stesso spirito di entusiastica collaborazione e la voglia di mettersi in gioco che hanno animato i membri fin dalla sua fondazione.

Tante le attività svolte tra le quali la partecipazione alla rassegna “Cervo in blu…d’inchiostro” e la realizzazione di numerose interviste in tale ambito, nonché il conseguimento del Premio “Fare il giornale nelle scuole” conferito dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. I ragazzi colgono, dunque, l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno permesso lo svolgersi delle attività e quanti hanno voluto supportarli e seguirli con affetto ed entusiasmo.