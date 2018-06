Sanremo. Prove tecniche tra i blocchi di cemento per i militi del 115. In attesa che l’estate sanremese entri nel vivo con eventi, manifestazioni e un gran afflusso di persone per le vie del centro, questa mattina i vigili del fuoco del distaccamento locale hanno compiuto una serie di esercitazioni volte a scongiurare ogni minaccia alla città.

Sotto l’occhio dei passanti, il personale dei vdf ha verificato che i propri mezzi di soccorso (pick-up, autobotte e autoscala) passassero attraverso i cubi antiterrorismo collocati lungo corso Matteotti. Un test per contrastare fenomeni di qualunque genere ai danni di residenti e turisti e per aprire una stagione estiva in totale sicurezza.