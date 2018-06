Sanremo, “Proteggiti dai colpi bassi”: la giornata dedicata alla salute della sfera genitale maschile

Sanremo. Una giornata di LILT completamente dedicata alla salute della sfera genitale maschile: è la Prima Giornata Nazionale Prevenzione Uomo quella che si è tenuta ieri anche nella nostra provincia.

Grande partecipazione e numerose richieste per le visite di prevenzione gratuite previste ieri, e tante sono anche state le prenotazioni a cui la nostra sezione LILT farà fronte nelle prossime date da definire. In genere gli uomini non parlano volentieri della propria salute, specie se riguarda patologie oncologiche che colpiscono gli organi della sfera genitale. La campagna di controlli del Percorso Azzurro – Lilt For Men del 14 giugno è stata affiancata da attività di informazione per diffondere la cultura della prevenzione anche nell’uomo. E’ infatti disponibile, sia nella sezione di Corso Mombello 49 a Sanremo che nella Delegazione LILT di Bordighera, il materiale esplicativo e gratuito.

Soddisfazione anche per l’evento serale “Note senza confini” organizzato da Lions Sanremo Host presso Golf Club Sanremo con concerto della Scuola di Musica “Sanremo Musica 2000”: bravissimi i musicisti, che sono stati molto apprezzati dal pubblico. Ovviamente anche l’appuntamento serale ha rappresentato un’occasione per distribuire gli opuscoli illustrati “Proteggiti dai colpi bassi”.

Per prenotare i controlli “per la tua salute” telefonare nelle ore di ufficio al numero della sede LILT di Sanremo 0184 57.00.30, lasciando il proprio nome, cognome e numero di telefono alle volontarie, che provvederanno a richiamare.