Sanremo, prorogato bando per valorizzazione e manutenzione di aree verdi pubbliche

Sanremo. E’ stato prorogato il bando per la selezione di imprese agro-florovivaistiche, attività commerciali, privati cittadini (anche riuniti in associazioni, enti ecclesiastici, enti no profit, circoli della terza età, scuole superiori specialistiche) per la valorizzazione e manutenzione di aree verdi pubbliche della città di Sanremo per la durata di due anni.

Nuova data di scadenza per la presentazione delle proposte: ore 13 di venerdì 27 luglio 2018.

Tutta la documentazione è pubblicata nella home page del sito istituzionale del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it).