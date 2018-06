Sanremo, principio di annegamento in corso Trento Trieste

Sanremo. Giornata molto intensa per gli operatori delle pubbliche assistenze della provincia di Imperia.

Dopo una serie di lunghi interventi legati anche ai primi scampoli di vera estate e ai flussi turistici che iniziano ad intensificarsi – come ad intensificarsi è stato il caldo – questo pomeriggio, presso la spiaggia Bagni Lido in Corso Trento Trieste, un uomo è stato soccorso dai sanitari e dai medici dell’automedica del 118 per un principio di annegamento.

Il fatto è accaduto intorno alle ore 17. Sembrerebbe che l’uomo fosse alticcio.

Per lui si è reso necessario il trasportato in codice giallo di media gravità presso l’ospedale Borea.

(Foto d’archivio)