Sanremo, prende il via la terza edizione della “Run for the Whales”

Sanremo. Tutelare le balene e i delfini dei nostri mari si può, anche, con una corsa lungo il mare in uno degli scenari più belli del Ponente ligure. L’iniziativa lanciata da Istituto Tethys ONLUS in collaborazione con il

Comitato Organizzatore Sanremo Marathon è alla sua terza edizione e si svolgerà quest’anno il 23 giugno, sempre a Sanremo.

Prima del suo genere in Italia, la manifestazione, con l’organizzazione tecnica della Asd Pro San Pietro ed in collaborazione con Area24 SpA e i comuni di San Lorenzo al Mare, Cipressa, Costarainera, Riva Ligure, Taggia e Sanremo, e avrà il duplice scopo di far conoscere al vasto pubblico i cetacei del Mediterraneo, e di raccogliere fondi per la tutela e la ricerca scientifica su queste specie-chiave dell’ambiente marino.

La charity half marathon e la 10 km si svolgeranno come nelle passate edizioni sulla pista ciclo-pedonale definita la “più bella d’Europa”, che si estende per 24 km, fra i comuni di San Lorenzo al Mare e Sanremo, parallela proprio a quel mare che ospita il maggior numero di balene e delfini del Mediterraneo. Una corsa competitiva di 10 km

vedrà runners provenienti da Italia e dall’estero correre da Arma di Taggia a Sanremo, mentre genitori con bambini, nonni o chi semplicemente preferisce un percorso meno impegnativo, potranno partecipare alla camminata di circa 3 km sul tratto sanremese della pista.

In particolare gli eventi saranno articolati in:

– Sabato 23 giugno, con partenza alle 18:30: mezza maratona competitiva omologata dalla FIDAL, con partenza dal San Lorenzo al Mare (ex- stazione FS) e percorso interamente sulla pista ciclabile della Riviera dei Fiori attraverso i comuni di Cipressa, Costarainera, Riva Ligure, Taggia e l’arrivo al campo di atletica di Sanremo, in località Pian di Poma.

– Sabato 23 giugno, con partenza alle 18:30: 10 km non competitiva, con partenza da piazza Chierotti ad Arma di Taggia e percorso attraverso via Queirolo, da cui si imbocca la pista ciclabile verso Sanremo e arrivo al campo di

atletica di Sanremo, in località Pian di Poma.

– Sabato 23 giugno, con partenza alle 18:30: Family Run aperta a tutti, grandi e piccini, con partenza e arrivo al campo di atletica di Sanremo, in località Pian di Poma.

Per tutte le informazioni e per iscriversi online: www.runforthewhales.it. E’ possibile iscriversi online sul sito della manifestazione fino al 19 giugno, poi direttamente al desk dell’organizzazione presso il campo di atletica di Sanremo, in localià Pian di Poma, che sarà aperto venerdì 22 giugno dalle 9 alle 19 e sabato 23 giugno dalle 9 alle 13.

Fondato nel 1986 l’Istituto Tethys ONLUS è una organizzazione senza fini di lucro dedicata alla conservazione dei grandi vertebrati marini e dell’ambiente del Mediterraneo. La sua professionalità nella ricerca scientifica a livello internazionale, con oltre 500 pubblicazioni accreditate, ne fa una delle istituzioni più qualificate nel settore. Ha introdotto e promosso l’idea del Santuario Pelagos, in seguito istituito da Italia Francia e Principato di Monaco. Basato in gran parte su raccolta di fondi autonoma, l’Istituto ha coinvolto ad oggi oltre 6000 persone nei suoi

programmi di citizen science (raccolta dati scientifici con l’aiuto del pubblico).