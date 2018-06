Sanremo, pregiudicato fuori di senno aggredisce i carabinieri e finisce in galera

Sanremo. La scorsa notte, i Carabinieri della Radiomobile della locale Compagnia, hanno arrestato in flagranza un 29enne (H.Z. le iniziali), pregiudicato, per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Il cittadino di origine marocchine mentre si aggirava in piazza Colombo con fare sospetto è stato fermato dai militari per un controllo di polizia e in evidente stato di agitazione e alterazione psicofisica ha reagito scagliandosi fisicamente contro i militari che, dopo una breve colluttazione, sono riusciti ad immobilizzarlo.

L’arrestato, giudicato con rito direttissimo, ha deciso di patteggiare la pena di otto mesi di reclusione.