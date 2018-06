Sanremo. Il direttivo della Polisportiva IntegrAbili, a nome di tutti i soci, ringrazia per la generosa donazione ricevuta in occasione dell’evento golfistico “Memorial Romano Ravizza”, per i specializzati del settore una 18 buche 4 palle stableford Categoria Unica, che si è disputato il 26 maggio scorso al Campo Golf di Sanremo.

“Il sig. Romano era particolarmente affezionato a Jean Philippe, un giovane atleta socio della Polisportiva IntegrAbili, ed i familiari hanno voluto onorare la sua memoria devolvendo il ricavato dell’evento alla nostra associazione.

La donazione verrà utilizzata dalla Polisportiva IntegrAbili per progetti sportivi a favore di bambini, ragazzi, adulti con disabilità e per l’acquisto di ausilii ed attrezzature utili nella pratica sportiva. Riteniamo sia molto importante diffondere una cultura sportiva nella disabilità per avvicinare il maggior numero specialmente di ragazzi diversamente abili alla pratica dello sport e siamo veramente grati a tutti gli amici che ci sostengono in questa missione”.