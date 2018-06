Sanremo. Agenti della polizia municipale sono intervenuti nel pomeriggio nella centralissima via Matteotti per mettere in sicurezza il tratto di strada davanti ad una delle vetrine della boutique di lusso “Spinnaker” a seguito della caduta di calcinacci e intonaci dai piani alti del palazzo che ospita il negozio.

Non è la prima volta che in via Matteotti polizia e vigili del fuoco sono chiamati ad intervenire per cornicioni e persiani pericolanti. In un caso, a terra era finito un intero abbaino.