Sanremo, omaggio a Pierangelo Beltramino al Casinò

Sanremo. Domenica 24 giugno alle 21, nell’ambito della serie “Una sera con i Martedì Letterari”, si terrà una speciale serata “Omaggio a Pierangelo Beltramino, Professore Gentiluomo” organizzata dall’Accademia della Pigna per ricordare il proprio Accademico per gli Studi Classici ad un anno dalla dipartita.

Il ricordo di un docente del Liceo Cassini, attivo in molte associazioni, laiche e cattoliche, prenderà la forma di un dialogo a più voci, ricco di testimonianze, oltre all’analisi di alcuni scritti. Insieme al figlio del professore e allo storico Andrea Gandolfo interverranno l’operatrice culturale Daniela Cassini, il critico letterario Marco Innocenti e l’editore- musicista Freddy Colt.

È altresì annunciata la presenza di una delegazione del Rotary Club Sanremo e una rappresentanza di ex-allievi del Liceo “G.D. Cassini”. Beltramino era a Sanremo una persona molto conosciuta e stimata, e si distingueva, oltre che per la profonda cultura, per uno stile e una signorilità da gentiluomo piemontese d’altri tempi.

L’incontro sarà in particolare dedicato alla presentazione del libro “Scritti e poesie” che raccoglie articoli, saggi, conferenze e liriche del professor Pierangelo Beltramino, già docente di lingua e letteratura latina e greca presso il Liceo Cassini di Sanremo. La raccolta di scritti esce ad un anno circa dalla dipartita dell’autore, ed è stato realizzato grazie all’attenta curatela dello storico matuziano Andrea Gandolfo.

L’edizione, in elegante veste grafica, esce con il marchio della casa editrice Lo Studiolo. La prefazione dell’opera è firmata dal Rettore dell’Accademia, il professore Fulvio Cervini, docente di storia dell’arte medievale all’Università di Firenze. Completano il libro, che consta di 200 pagine, una nota introduttiva di Gandolfo e una postfazione di Luca Beltramino, laureato in archeologia e figlio del professore. Oltre ad essere distribuito nelle librerie di Sanremo, “Scritti e poesie” è disponibile, come tutti i titoli prodotti da Lo Studiolo, nelle librerie online.

La serata al Teatro del Casinò è ad ingresso libero e la cittadinanza è cordialmente invitata ad intervenire. Per le info, è attiva la pagina FB, per il catalogo si può consultare il sito.