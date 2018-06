Sanremo. Non si placa l’offensiva lanciata dalla Municipale della Città dei Fiori contro i senza fissa dimora.

Nella mattinata di oggi è scattato l’ennesimo blitz degli agenti coordinati dal commissario capo Fulvio Asconio, i quali hanno scoperto e smantellato un camping di fortuna, attrezzato all’interno di un parcheggio (non visibile dalla via Aurelia) in zona Pian di Poma.

di 9 Galleria fotografica Sanremo, smantellato 'camping abusivo' per senza tetto









In particolare gli uomini della Polizia Locale si erano concentrati, nell’ultima settimana, su due uomini di origine rumena che avevano destato l’attenzione per i loro comportamenti molesti nei confronti di residenti e turisti.

Rapidi accertamenti hanno permesso di scoprire che i figuri segnalati hanno precedenti penali anche per reati di una certa rilevanza. Per questo motivo è scattato il pedinamento che ha permesso di scoprire l’accampamento abusivo ben ideato.

Alcune auto abbandonate fungevano da ricovero contro le intemperie o come rimessa per i materassi. Sul posto è stata anche rinvenuta una cucina da campo con tanto di utensili.

I veicoli, dopo gli accertamenti del caso in ordine alla possibilità che essi potessero essere rubati, sono stati rimossi e avviati alla demolizione.

Durante le operazioni di sgombero, gli agenti hanno potuto verificare che a vivere nel ‘camping fai da te’ vi erano anche delle donne. I due rumeni identificati possono ora, grazie al nuovo regolamento di polizia locale, essere espulsi con il Daspo urbano.