Sanremo, “Non abbiamo soldi, non paghiamo il conto”: coppia di turisti denunciata da polizia

Sanremo. Aveva trascorso quattro notti in una camera d’hotel in pieno centro, la coppia che cercava di lasciare la struttura senza pagare il conto. Lui un 32enne serbo e lei una donna di 46 anni, italiana, entrambi vestiti con abiti costosi e residenti nella provincia di Cuneo.

Giunto il momento di lasciare l’albergo, i due hanno avrebbero dichiarato alla reception di non avere con sé denaro né carte di credito e, pertanto, si sono rifiutati di pagare il conto affermando però che, l’indomani mattina, appena ritornati a casa, avrebbero provveduto al saldo.

Il titolare dell’albergo, insospettito anche dall’aspetto dei due che non collimava affatto con quanto dichiarato, ha invece preteso quanto dovutogli e, al continuo rifiuto dei due, ha chiamato la Polizia di Stato che si è recata sul posto.

Al loro arrivo gli operatori hanno riscontrato la stessa situazione con i due turisti che continuavano ad addurre le stesse motivazioni ostative al pagamento. Data la volontà del titolare di sporgere denuncia, i due sono stati accompagnati presso gli uffici del Commissariato P.S. di Sanremo e sottoposti agli accertamenti di rito.

Dall’interrogazione delle Banche Dati in uso alla Polizia, sono risultati a carico dell’uomo numerosi precedenti per circonvenzione di incapace, violazioni della normativa sugli stupefacenti, furto, guida in stato di ebbrezza e senza patente.

A causa della loro condotta sono stati quindi denunciati per il reato di insolvenza fraudolenta.