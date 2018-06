Sanremo. Mobilitazione di soccorsi intorno alle 13 in corso Cavallotti per un uomo di circa 40 anni, A.T., caduto dal terzo piano di un edificio al piano sottostante. L’uomo, stando a quanto hanno dichiarato alcuni testimoni, si sarebbe sporto dal terrazzo per cercare di recuperare le chiavi che gli erano cadute sulla tettoia, ma sarebbe scivolato, sfondando la copertura e cadendo al piano di sotto.

A soccorrerlo sono accorsi il personale sanitario del 118, un equipaggio della Croce Verde di Sanremo, i vigili del fuoco del distaccamento matuziano e i carabinieri. E’ stato allertato anche l’elisoccorso “Drago” che atterrerà a Capo Verde per trasportate il ferito al Santa Corona di Pietra Ligure.