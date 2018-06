Sanremo. Stagione lunghissima e ricca di successi per la Mazzu Lollipop, la squadra Under 13 femminile della Scuola di Pallavolo Mazzucchelli.

Dopo aver vinto il campionato di categoria Under 13 CSI nel Comitato di Imperia e il girone di Ponente nel Campionato Fipav, le ragazze hanno affrontato sfide davvero impegnative a livello territoriale e regionale.

Il Campionato CSI si è concluso con un bel secondo posto a livello regionale, dopo aver vinto la semifinale con il Don Bosco Genova 3/0, e aver perso con AVISS Admo Lavagna, dopo aver giocato una bellissima partita, lottando su tutti i palloni e cedendo solo al quinto set.

A livello federale il Campionato U13 si è concluso con un secondo posto territoriale, che ha dato l’accesso alla Mazzu Lollipop di partecipare alle finali regionali che si sono tenute domenica 17 giugno a Genova Voltri. Due partite giocate bene, la prima di nuovo con Don Bosco Genova, persa 2/1 e la seconda con Mulattieri Creations VSSM vinta 2/0. Per pochissimi punti le ragazze non hanno raggiunto la finalissima, ma la soddisfazione per il gioco, l’impegno e lo spirito di squadra è massimo da parte di tutti.

Questi importanti risultati di squadra sono arrivati grazie alla costante attenzione dello staff tecnico, composto dagli allenatori Licia Reggiani e Marco Biglieri, coadiuvati dal direttore sportivo Michela Valenzise, ed anche grazie alla speciale sintonia che si è creata tra le ragazze. E’ arrivato il momento per godersi un meritato riposo, per poi ripartire ancora più determinate e contente.