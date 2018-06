Sanremo. Sabato pomeriggio nella città dei Fiori il Partito Democratico ha tenuto un’assemblea pubblica con la presenza dell’onorevole Franco Vazio sul ruolo del Pd e del centrosinistra dopo la nascita del nuovo governo, dimostrando di volersi occupare con attenzione sia dei temi locali più cari ai cittadini – oggetto di un precedente incontro pubblico e di altri in calendario – e sia della situazione politica nazionale.

Molti i partecipanti, non solo del Pd, che hanno espresso nei loro interventi preoccupazione per la nascita di questo governo con una forte impronta populista e sovranista e che hanno chiesto al PD di ritornare in mezzo alla gente per ricostruire un nuovo progetto che sappia aggregare un fronte ampio alternativo al populismo del M5s e della Lega.

Ovviamente sono state anche fatte analisi sulle ragioni della sconfitta del 4 marzo, ma è emersa soprattutto la forte speranza che ora dall’ opposizione ci sia una voglia di ricominciare dal basso.

L’On. Vazio nei suoi interventi ha riconosciuto i limiti e gli errori che hanno contribuito alla sconfitta, ma ha giustamente anche sottolineato che molte sono stati gli interventi e le leggi promosse dai governi a guida Pd ma che non sono stati comunicati e percepiti nella loro importanza, forse anche perché concepiti a lunga scadenza e non in vista di risultati nell’immediato, che avrebbero premiato dal punto di vista elettorale ma sarebbero stati utili per il Paese. Il segretario cittadino Marco Torre ha ribadito la necessità che il Pd sia un partito aperto, plurale e popolare e ha ricordato quanto sia oggi importante confrontarsi per ripartire dai valori propri dei democratici e della storia del centrosinistra .

Proprio in quest’ottica, il Pd di Sanremo continuerà a proporre incontri pubblici su temi nazionali e locali, come luogo aperto per il confronto e per far emergere nuove proposte, continuando il ciclo di incontri “idee per un mondo migliore”.