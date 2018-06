Sanremo. Ryan Logico si è aggiudicato il premio speciale istituti tecnici e professionali al concorso Letterario Lions 2018 dedicato a Calvino.

La cerimonia conclusiva si è svolta sabato 2 giugno a Canelli (Asti). Il referente Lions Oscar Bielli ha consegnato all’alunno un premio per la professionalità e un attestato, alla presenza del dirigente Monticone e dei referenti di Liguria e basso Piemonte.

Presenti per l’ I.I.S. “Ruffini – Aicardi” anche il professor Antonio Panizzi e l’alunna dell’alberghiero Nicole Di Michele già vincitrice della gara nazionale. Ryan nell’ambito del progetto “le erbe della salute” coordinato dalla professoressa Fulvia Natta, accompagnatrice e referente, ha svolto una interessante ricerca sulla strada di San Giovanni di Calvino prendendo come punto di vista i ricordi del nonno Libereso Guglielmi recentemente scomparso.

Giardiniere allievo di Mario Calvino conosciuto a livello internazionale per competenze e come abile comunicatore. Il contributo di Ryan è diventato una originale postfazione a quella che è uno dei testi più significativi per il rapporto Calvino-Sanremo.