Ieri pomeriggio a Coldirodi si è riunito il coordinamento cittadino per incontrare gli iscritti del Circolo che ha la sede in via Costa. Il vicesindaco Pireri e l’assessore Trucco hanno relazionato sugli interventi che l’amministrazione sanremese sta seguendo sulla frazione.

Il vicesindaco Pireri ha espresso la volonta’ di riuscire a realizzare nei prossimi mesi l’apertura della Delegazione anagrafe, l’ambulatorio e il centro prelievi mobile .

Trucco ha segnalato tra le altre cose l’intervento sulla scuola per l’efficientamento energetico, alcuni interventi di ripristino e sistemazione muri in strada monte Ortigara, la volontà di realizzare un ampliamento del cimitero e interventi di sistemazione asfalti in via Padre Semeria.

Alcuni dei presenti alla riunione hanno segnalato la necessità di piccoli interventi di pulizia e manutenzione che sono stati raccolti dagli amministratori presenti. Il Pd continuerà nei prossimi mesi a riunirsi nelle frazioni perche ritiene importante essere presenti e vicini alle istanze e ai bisogni dei sanremesi che ci vivono.

La serata si è poi piacevolmente conclusa con un momento conviviale in un ristorante della frazione.