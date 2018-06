Sanremo, l’Aifa onlus organizza incontri per genitori con figli Adhd e Dsa

Sanremo. Martedì 12 giugno dalle 16.30 Aifa onlus, organizza presso l’Asl di Sanremo nel Palafiori, incontri di auto mutuo aiuto per genitori con figli Adhd e Dsa.

“Per continuare il nostro percorso di ascolto attivo in uno scambio reciproco in cui le difficoltà trovano una loro collocazione e anche una risposta. Un modo per non sentirsi soli perché attraverso l’esperienza e il vissuto di ciascuno si può comprendere meglio la consapevolezza di un proprio equilibrio.

In questa occasione proponiamo un incontro a tema in cui si parlerà di emozioni, comunicazione efficace con i propri figli e pensiero critico”.

Per info: Monica Conversano 349/6658925 oppure referente.imperia@aifa.it