Sanremo, la speranza per maggiore attenzione verso i Casinò da parte del Governo espressa da Olmo Romeo

Sanremo. “Ho partecipato, in qualità di componente del Direttivo Fipe, all’Assemblea Generale di Confcommercio, ed ho assistito al primo discorso ufficiale di Luigi Di Maio in qualità di Ministro alle Attività Produttive e Lavoro. Ritengo decisamente funzionale il fatto che siano state attribuite congiuntamente le due deleghe . Non possiamo avere aziende sane senza occuparci attivamente anche del lavoro”. Sottolinea Olmo Romeo, presidente di Federgioco.

“Come Federgioco, stiamo affrontando il tema lavoro nei quattro Casinò italiani attraverso la redazione di un Contratto collettivo nazionale di Lavoro, mai realizzato per il settore. E’ nostra intenzione coinvolgere il neo Ministro Luigi Di Maio, chiedendo il suo interessamento per superare l’assenza di un contratto collettivo per le quattro case da gioco, ponendo fine alle problematiche che ciò ha comportato”.

“Auspico che il nuovo Governo così fortemente motivato, possa risolvere i problemi cronici che affliggono il settore dei Casinò italiani,come la burocrazia e il recepimento di Normative Europee, calate dall’alto e mai adattate al nostro mercato e alla realtà esistente. Una volta insediate le segreterie, chiederemo di poter incontrare il ministro Salvini, il ministro Tria e il Ministro Di Maio, per affrontare i tanti “nodi” irrisolti che ci stanno a cuore, anche e soprattutto nel settore “Lavoro”.”