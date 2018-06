Sanremo, la replica di Rolando a Sindoni: “Le sue parole confermano il trasformismo dell’attuale amministrazione”

Sanremo. Gianni Rolando replica ad Alessandro Sindoni in merito ai risultati delle amministrative:

“Le dichiarazioni dell’amico Sindoni sono la conferma della bontà dell’analisi politica da me recentemente fatta in ordine alle recenti elezioni amministrative.

A differenza dell’amministrazione alla quale Sindoni appartiene noi non ci vergogniamo delle nostre appartenenze politiche. Il progetto dei 100 nasce fin dall’inizio in una chiara collocazione di centro-destra in un rapporto di collaborazione con i partiti tradizionali. Il “trasformismo” dell’attuale amministrazione viene ribadito nelle dichiarazioni di Sindoni che continua a dimenticare che l’amministrazione Biancheri ha al suo interno come unica forza politica il Partito Democratico che non sbaglio rappresenta la sinistra italiana nel nostro parlamento.

L’amministrazione Biancheri deve dire chiaramente una volta per tutte se intende rinnegare tale appartenenza o pensa di ingannare l’elettorato con operazioni dell’ultimo minuto. Per quanto mi riguarda non ho mai nascosto il mio ruolo all’interno di Forza Italia ed analogamente, con pari chiarezza, hanno agito altri amici presenti all’interno dei 100 ,pur avendo ruoli in partiti politici.

Nei giorni scorsi ci siamo riuniti proprio per significare la necessità di definire un percorso autonomo del nostro innovativo progetto civico. Autonomo rispetto ai partiti ma non certo alternativo. Infine vorrei rivolgermi agli iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico che è sempre stato una forza politica centrale nella vita dei cittadini, che ha mantenuto sempre una sua linea di coerenza anche se lontana dalle mie idee, chiedendo come interpretano le dichiarazioni degli ultimi mesi del Sindaco Biancheri e dei suoi collaboratori più stretti, che tracciano un percorso dell’attuale amministrazione che prendere sempre più le distanze dalla Sinistra sanremese?

Per ultimo ma non per importanza vorrei ribadire che all’opinione pubblica appare evidente che i sindaci Biasi e Ingenito siano chiaramente di centro-destra e che comunque vada a finire il ballottaggio di Imperia non vede presente il candidato del centro-sinistra che guarda caso rappresenta il Partito Democratico e alcune liste civiche, proprio come l’attuale amministrazione di Sanremo”.