Sanremo. E’ andato in scena venerdì 8 giugno alle 21 presso il Teatro del Casinò di lo spettacolo “Fantasia di Fiabe… atto II” interpretato dai ragazzi della Polisportiva IntegrAbili guidati e diretti dalla prof.ssa Anna Maria Mariani.

Il programma ha previsto dapprima un’esibizione musicale che ha scaldato l’atmosfera, con brani eseguiti a due mani dal maestro Antonio Secondo e dai ragazzi del laboratorio musicale di IntegrAbili: Sofia Allavena, Giorgia Amodeo, Giada Farfalla, Francesco Rebora e Sophia Stancampiano.

Galleria fotografica Polisportiva IntegrAbili porta in scena "Fantasia di Fiabe… atto II"









Subito dopo il sipario si aperto in un mondo fantastico con la rappresentazione di alcune fiabe classiche, liberamente adattate ed interpretate dai giovanissimi attori, in un modo di fare teatro che non prevede copioni e battute da studiare a memoria, ma che lascia spazio all’espressione personale con la costruzione di un personaggio adatto alla loro personalità.

Si sono poi susseguiti piccoli sketch, un intermezzo di magia e la canzone finale con il messaggio di un mondo colorato nel quale la cosa più importante è la solidarietà fra le persone che lo abitano. Tutti possono diventare attori con il laboratorio teatrale della Polisportiva IntegrAbili, il progetto avviato lo scorso ottobre e condotto per il secondo anno consecutivo dall’insegnante Annamaria Mariani ha visto la partecipazione di 14 bambini e ragazzi con o senza disabilità e si è svolto con cadenza settimanale presso la sede sociale nelle Ex Scuderie Villa del Sole di Sanremo.

Determinante per la riuscita del progetto è stata la collaborazione delle ragazze del Liceo G.D.Cassini e C.Colombo di Sanremo nell’ambito dell’esperienza di “Alternanza Scuola e Lavoro” e di alcuni volontari. Dopo il lavoro svolto durante l’anno hanno calcato le scene con vera naturalezza: Simone Boni, Valentina Caso, Giorgia Damiani, Greta e Matteo Di Benedetto, Davide e Diana Di Ridolfo, Giada Farfalla, Sofia Guglielmi, Romeo Marini, Francesco Rebora,

Gabriele Rolleri, Riccardo Sanna e Sophia Stancampiano.

Al termine della rappresentazione è avvenuta l’estrazione dei biglietti della lotteria i cui introiti verranno destinati all’acquisto di una hugbike o bicicletta degli abbracci, uno speciale tandem in cui il passeggero davanti è letteralmente abbracciato dal guidatore posto dietro e quindi adatta a bambini con autismo o disabilità intellettiva/relazionale.

La presidente della Polisportiva IntegrAbili, Alessandra Mamino così commenta la serata: “L’esperienza dei laboratori teatrale, musicale ed artistico che abbiamo avviato da alcuni anni, si è dimostrata molto positiva, il teatro in particolare piace ai nostri ragazzi e al tempo stesso è divertente, e anche quest’anno lo spettacolo è stato apprezzato dal pubblico.

Mi faccio portavoce di tutto il Direttivo nel ringraziare vivamente tutti coloro che sono intervenuti alla serata, la Prof.ssa Annamaria Mariani, che si è dedicata con molto entusiasmo e passione al progetto teatrale, il maestro Antonio Secondo che da diversi anni conduce il laboratorio musicale e la prof.ssa Giorgia Brutto coordinatrice del laboratorio artistico che ha realizzato alcuni costumi e le scenografie.

Ringraziamo le ragazze dell’alternanza Scuola e Lavoro: Arina, Celeste, Erika, Evelina, Gloria e Martina e il volontario Nicolò, che hanno collaborato al progetto teatrale, sperando di poter proseguire anche in futuro la collaborazione con il liceo G.D.Cassini e l’Istituto C.Colombo di Sanremo.

Un particolare ringraziamento all’Associazione Daniela Conte Onlus che nel corso della serata ci ha fatto pervenire una generosa donazione. Si ringrazia l’Amministrazione Comunale e il Casinò di Sanremo per l’ospitalità e la concessione della sala.

Ringraziamo ancora i nostri volontari Andrea e Maurizio e il sig. Chiuso e tutto lo staff tecnico del Casinò per il servizio audio ed il supporto logistico. Ed infine un sincero ringraziamento agli sponsor e a tutti coloro che hanno offerto servizi o prodotti per la lotteria di beneficenza”.

