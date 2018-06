Sanremo. Cambia la viabilità in via Bartolomeo Acquasciati e già scatta la polemica sui social. Come già si sa da tempo, la Città dei Fiori è famosa per i suoi “Mugugni”, ma in questo caso non si può dare torto alle persone che da stanno denunciando la nuova viabilità sui social network.

Da questa mattina è infatti entrato in vigore il diritto di precedenza per i mezzi RT che escono dall’autostazione di piazza Colombo, costringendo gli automobilisti ad arrestare il veicolo durante il passaggio degli autobus.

La nuova ‘circolazione’ è perlopiù contradditoria, come mai? I pullman della RT in uscita dal piazzale devono dare precedenza ai veicoli provenienti da destra, poiché all’uscita dell’autostazione è presente il segnale di ‘dare precedenza’. Una svista degli operai che hanno installato la nuova segnaletica o una dimenticanza del codice della strada da parte della polizia Municipale?