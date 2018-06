Sanremo, la lettera aperta di Forza Nuova: “Videosorveglianza non costituisce valido deterrente”

Sanremo. Scrivono Gianni Calvi e Roberto Pardini di Forza Nuova.

“Forza Nuova Sanremo, nutre forte preoccupazione per la vicenda sicurezza, non è sufficiente risolvere il nodo gordiano della criminalità con l’aver annunciato un potenziamento della rete di videosorveglianza nel territorio comunale di Sanremo. Non si è compreso che tutto questo non costituisce un valido deterrente in quanto chi delinque oggi non ha bisogno di celare la propria identità poiché agisce comunque, come i recenti fatti di Piazza San Bernardo hanno dimostrato. Solo palliativi elettorali”.