Sanremo, la Fondazione “Filippo e Mirella Salesi” al saggio degli allievi della scuola di musica “Ottorino Respighi”

Sanremo. Mercoledì 20 giugno si è svolto il Saggio degli allievi della Scuola di Musica “Ottorino Respighi” di Sanremo.

Ad aprire la serata è stato il prof. Giuseppe Buscaglia, presidente della Fondazione “Filippo e Mirella Salesi”, ente gestore della Scuola di Musica “O.Respighi” che ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione del Saggio: la direzione del Casino Municipale, i direttori della Scuola musicale Marco Zaccaria e Gabriella Massa e tutti gli insegnanti della Respighi.

L’assessore alla Cultura dott. Eugenio Nocita, presente alla manifestazione, ha elogiato la tradizione della Scuola Musicale sanremese.

Questi sono i nomi degli alunni che si sono alternati sul prestigioso palco sanremese presentando le loro esecuzioni e ottenendo applausi lunghi e meritati dal folto pubblico presente.

Per la classe di pianoforte: Evelina Rudeanu, Greta Mudadu, Andrea Bottero, Noelle Cirulli, Federico Pastorelli, Lorenzo Cottali, Davide Maria Gandolfi, Martin Prenga, Gian Carlo Bettinelli, Ginevra Lusso, Chiara Mudadu, Maria Ludovica Tiri, Ludovico Rossano, Tadayoshi Orimoto, Marina Marchi, Pietro Franza, Riccardo Campesi, Roberta Durazzi, Lucrezia Capelli, Maria Pia Canina Astraldi, Simone Celardo, Ginevra Stefanì Zerbone, Paolo Sabatini.

Per la classe di canto moderno: Noelle Cirulli, Roberta Durazzi, Maria Ludovica Tiri, Giulia Lenzi, Sveva Blancardi, Camilla Salis, Ginevra Stefanì Zerbone, Giulia Rella, Serena Scialli.

Per la classe di sax tenore: Pietro Russo. Per la classe di tromba: Edoardo Cudiz. Per la classe di chitarra elettrica: Romano Capponi. Per la classe di chitarra classica: Andrea Zanteschi. Per la classe di contrabbasso: Riccardo Settime accompagnato al pianoforte da Roberta Genova.

Per la sezione di Musica d’Insieme si sono esibiti: al basso Danilo Lucchesi, alla batteria Daniele Siccardi, alla chitarra Luciano Capurro, al pianoforte Edoardo Tavanti, al sax tenore Simone Verrando, al clarinetto Francesco Fiumara, voci soliste Giulia Pia e Luciano Capurro.

Sempre apprezzata la partecipazione delle allieve della Scuola di Danza “New Crazy Dance” di Mayla Cordella. L’intero spettacolo è stato presentato con garbo e professionalità dall’attrice Barbara Buscaglia.