Sanremo. Nella mattinata del 28 giugno, precisamente alle 10,30, presso i giardini tra via Ruffini e Orazio Raimondo, è stato inaugurato il monumento dell’associazione degli Autieri di Sanremo, associazione nata al termine del primo conflitto mondiale quando, nel 1918, un gruppo di reduci automobilisti, spinti dal desiderio di ritrovarsi, promosse l’iniziativa di costituire un’associazione che li rappresentasse. Cosi nel 1921, in Milano, il comitato promotore fondò l’Associazione Nazionale Automobilisti in Congedo (ANAC). Nel 1951 fu costituita, in Roma, l’Associazione Autieri d’Italia e, dalla fusione delle due associazioni, il 23 novembre 1952, nasceva l’Associazione Nazionale Autieri d’Italia (ANAI), con sede centrale in Roma. Da allora l’ANAI è sempre stata attiva e partecipe delle vicende della vita nazionale.

Alla cerimonia erano presenti le principali autorità cittadine tra le quali il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande, l’assessore Mauro Menozzi, ma anche i Carabinieri, gli Alpini, la Marina e i paracadutisti. A seguire don Goffredo Sciupa ha benedetto il monumento a cui ha fatto seguito il maestro Venturelli che ha intonato le note del silenzio.