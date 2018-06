Sanremo. La sera del 13 giugno, nell’elegante cornice del Royal Hotel di Sanremo, SanPaolo Invest, società specializzata nel Private Banking del gruppo Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, leader in Italia ed in Europa nella consulenza finanziaria, ha organizzato con la partnership di Schroders Italy Sim spa e Aaberdeen Asset Managers Limited Italy branch, una conferenza avente tema “L’economia personale e familiare nell’epoca dei grandi mutamenti” presentata dal relatore Dott. Sergio Sorgi, fondatore e Vice Presidente di Progetica.

Il tema principale è stato quello di analizzare come la società contemporanea sia in costante mutamento nei costumi e nelle abitudini e come queste cambieranno, anche e soprattutto, lo scenario di investimento nazionale evidenziando la necessità di consulenti che accompagnino i clienti, effettivi e potenziali, verso il mantenimento e la conquista del benessere, anche economico.

Il dott. Sorgi, partendo dall’evidenziare le sfide continue del ciclo di vita, ha portato i partecipanti alla valutazione di “reinstallare” obiettivi di vita ambiziosi, ed adeguati al proprio status, facendo riflettere gli ospiti della serata sulla necessità di una pianificazione complessiva e integrata, offerta solo da un consulente finanziario di esperienza ed iscritto al relativo Albo Unico Nazionale.

Il cambiamento non va subìto ma gestito. Tale scenario è stato sviluppato in una prospettiva del “realizzare i propri obiettivi di vita attraverso una visione di risparmio e investimento che prescinda dal prodotto e dal mero risultato di breve periodo, ma persegua con disciplina una strategia studiata dal consulente finanziario che ottimizzi il raggiungimento dell’obiettivo”.

Il regional manager Vito Gravagno descrive la serata: “Un evento di grande successo. Nella tradizione degli incontri che i consulenti finanziari di SanPaolo Invest periodicamente offrono ai propri clienti e a quanti hanno curiosità di approfondire i tempi legati al raggiungimento dei propri bisogni di serenità attraverso l’uso della consulenza finanziaria. Con l’occasione voglio ringraziare tutti gli oltre 200 ospiti che ci hanno onorato con la loro presenza , animando la serata con la loro fattiva partecipazione. Grande soddisfazione per la presenza in sala di importanti nomi dell’imprenditoria ligure, che durante l’aperitivo offerto al termine, non hanno mancato di significarci il loro apprezzamento per lo svolgimento della serata e per come sono stati trattati gli argomenti stimolandoci a proseguire sul percorso intrapreso. Il mio ringraziamento al relatore il dottor Sergio Sorgi, che spesso ci accompagna in questi incontri e al Divisional Manager della Liguria Stefano Morabito, grande sostenitore della diffusione della cultura finanziaria”.

“Ho raccolto l’assunzione di consapevolezza degli ospiti; – racconta invece Davide Siri, Group Manager dell’Agenzia di Sanremo dei Consulenti Finanziari di SanPaolo Invest – questa sera abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con professionisti, consulenti ed imprenditori del Ponente ligure sui temi trattati ed ancora una volta è emersa la necessità di Educazione e Consulenza Finanziaria per la crescita, sottolineando la funzione anche sociale di queste due attività”.

Oltre 200 gli ospiti di SanPaolo Invest, tutti con commenti positivi su come i temi trattati abbiano sensibilizzato i presenti sulle loro prossime scelte. La serata si è conclusa con un cocktail dinner presso la grande hall affacciata sul parco e la piscina del Royal Hotel di Sanremo.