Sanremo. Nuovo progetto nell’aria: si chiama “Noi per voi…con il cuore e con le mani!”, ed è stato realizzato dalla Parrocchia Santa Maria Degli Angeli di Sanremo per sensibilizzare i più piccoli all’impegno per gli altri, in questo caso specifico i bimbi meno fortunati di loro, in modo creativo e coinvolgente.

Da bambini, che hanno dai 7 agli 11 anni, vengono creati dei manufatti nei laboratori, realizzati con materiali semplici, spesso riciclati (cartone, scatole, corda, ecc.) e il ricavato della vendita di questi oggetti, esposti in un mercatino finale, viene dato in beneficenza. locandina

I 500€ raccolti quest’anno sono stati donati alla Onlus SorridiconPietro, che ci tiene a ringraziare pubblicamente la parrocchia per aver contribuito allo sviluppo del suo progetto “Diamo Qualità Alla Vita”, ormai attivo sul nostro territorio, che si propone di fornire cure palliative a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni affetti da rare ed incurabili malattie, in particolare formando un’equipe di volontari specializzata in questo ambito che possa seguire il paziente a casa propria.

L’esperienza del laboratorio è stata possibile anche grazie al parroco della parrocchia, don Goffredo, che ha messo a disposizione una stanza dove le bambine hanno potuto creare le loro opere.