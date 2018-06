Sanremo, il presidente di Federgioco Olmo Romeo al Summer Meeting Eca Annual Industry 2018 di Montecarlo

Sanremo. Anche il Casinò di Sanremo ha partecipato al Summer Meeting European Casino Association’s Annual Industry Forum di Montecarlo, con il Presidente di Federgioco, Olmo Romeo, componente del Cda della casa da Gioco sanremese.

Una due giorni che ha visto la presenza dei membri dell’Eca, dei partner dell’Associazione che rappresentano i leader del comparto “Industry” e una serie di esperti di alto livello. L’evento, che ha incluso l’Assemblea Generale dell’associazione, ha affrontato questioni chiave per i casinò terrestri, tra cui, gli sviluppi futuri del Gaming, la normativa antiriciclaggio, il gioco illegale sia online che offline.

Afferma il Presidente di Federgioco, cons. Olmo Romeo: ”Sono stati due giorni molto interessanti, sia per le tematiche dibattute che per gli importanti incontri effettuati. Ho avuto modo di confrontarmi ed approfondire le varie problematiche comuni dei Casinó in Europa, tra crisi di settore e difficoltà normative, antiriciclaggio e concorrenza online. Ho voluto evidenziare ai membri di ECA, soprattutto al Board, le particolari difficoltà dei Casinó italiani in questo periodo, con particolare attenzione alla situazione critica di Campione d’Italia, dove ho convocato un direttivo straordinario per dimostrare la vicinanza al management, ai lavoratori e alla proprietà municipale.

E’ stato importante l’incontro con il Vicepresidente dell’SBM Pascal Camia, con il quale ho nuovamente condiviso la volontà di attrarre nuova clientela cinese ed asiatica sull’aeroporto di Nizza. E’ basilare per i nostri bacini unire risorse e iniziative per promuovere tutto il territorio tra Sanremo e Montecarlo nei mercati internazionali, rendendo appetibile la destinazione turistica, che ha peculiarità ambientali e potenzialità di servizi esclusivi. La sfida economica si vince sulla qualità dell’offerta e sulla capacità di creare sinergie concorrenziali”.

L’European Casino Association (ECA) rappresenta i casinò terrestri in licenza in Europa, con 28 membri e oltre 70.000 dipendenti diretti che sostengono le economie locali in tutta Europa. Ha membri da quasi tutti gli Stati membri dell’UE, così come da Paesi extra-UE. Lo scopo principale e l’obiettivo del ECA è quello di affrontare e promuovere le questioni relative ai casinò e promuovere il contributo positivo dell’Industria.