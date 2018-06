Sanremo. Il comandante e tenente di vascello della capitaneria di porto, Vincenzo Fronte, è stato ieri ospite ai microfoni di R24 Radio per parlare della campagna ‘mare sicuro’.

Anche quest’anno continua la campagna nazionale ‘Mare Sicuro’ , condotta dalla Guardia Costiera con l’obiettivo di sensibilizzare bagnanti e diportisti sul rispetto delle norme e la tutela dell’ambiente marittimo.

Al comando della sede sanremese della Guardia Costiera già da tre anni, Vincenzo Fronte, ha voluto ricordare ai radioascoltatori quali sono i comportamenti da tenere in mare e in spiaggia al fine di trascorrere la permanenza a contatto con l’ambiente marittimo in massima sicurezza, partendo dalle norme più basilari che regolamentano la balneazione arrivando alle regole del diporto.

Un mare particolare e speciale il nostro, il bacino Ligure che ospita al suo interno il Santuario Pelagos, un’area marina protetta di 90mila chilometri quadrati abitata da migliaia di cetacei partendo dai giganti dei mari, balenottere comuni e capodogli, arrivando alle specie più piccole come stenelle striate, delfini, zifi, globicefali e grampi. Il tenente di vascello ha voluto aprire una lunga parentesi su questo argomento al fine di informare i diportisti e naviganti sul corretto atteggiamento da mantenere durante l’avvistamento dei cetacei, con l’obiettivo di vivere queste esperienze mozzafiato nel rispetto degli animali marini.