Sanremo. Continuano gli appuntamenti della Residenza B. Franchiolo Anni Azzurri dove questa mattina si è svolta tra l’ entusiasmo generale la graditissima visita del comandante della caserma di San Martino Alessandro Recine.

Gli ospiti sono stati molto felici di accogliere nella loro “casa” il Comandante tra gli applausi generali e tanti sorrisi. Dopo un discorso di introduzione in cui ha spiegato ai presenti la sua provenienza, l’operato della Caserma che come abbiamo appreso non si occupa solo di iniziative di carattere militare ma anche e in modo importante di progetti di carattere “sociale” e di accoglienza e turismo, il Comandante Recine è stato destinatario di alcune sorprese dedicategli dagli Ospiti .

La signora Maria gli ha letto la poesia del 5 maggio e non sono mancati occhi lucidi durante l’esibizione al canto della signora Franca in “il Piave mormorò”. Per finire in bellezza una barzelletta dall’ospite Alberto che ha lasciato tutti i presenti col sorriso.

Molte le domande, i canti e gli scambi tra il Comandante e gli ospiti grazie anche all’informalità dell’incontro e alla sua disponibilità e simpatia. Il direttore della Residenza B. Franchiolo Stefano Faraldi ha infine omaggiato il Comandante Recine di una piccola coccarda del gruppo Anni Azzurri simbolo di amicizia e di speranza per una futura collaborazione tra visite reciproche ed eventi.

“E’ mia intenzione creare una rete di collaborazione e solidarietà tra le varie Istituzioni del nostro territorio in modo da poter lavorare tutti insieme su progetti di interazione, scambio culturale, musica perché insieme si lavora meglio e la vicinanza non solo geografica ma anche di obiettivi valori possa dare vita ad eventi e manifestazioni importanti. Ringrazio il Comandante Alessandro Recine per la visita certo che sia solo l’inizio di un bel percorso insieme”.