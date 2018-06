Sanremo, il chitarrista Domenico Savio Motta chiude la rassegna “Musica al Santa Tecla”

Sanremo. Ieri sera, “dulcis in fundo”, con l’esecuzione di altissimo livello artistico di Domenico Savio Mottola e l’interpretazione del grande ed impegnativo repertorio chitarristico si è felicemente conclusa la nuova stagione concertistica di “Musica a Santa Tecla”. La presenza di un appassionato pubblico, di giovanissimi, e del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, ha regalato un caloroso applauso finale al curatore e a tutti i giovani talenti del concertismo internazionale che hanno partecipato con entusiasmo e bravura a questo lungo e sorprendente viaggio musicale che ha conclamato con grande successo la vocazione del Forte Santa Tecla quale splendido punto di riferimento per la musica a Sanremo, anche per l’ottima resa acustica della sala. Numerosi i commenti lasciati dal pubblico sul libro di “Musica a Santa Tecla” fra i quali: “Bravissimi tutti, grazie per le emozioni che ci avete regalato, speriamo di rivederci presto”.