Sanremo, il bebè ha fretta: giovane donna partorisce in casa

Sanremo. Raro caso di parto casalingo, questo pomeriggio verso le 17, in un’abitazione di via Val D’Olivi. Un donna di 29 anni, dopo aver rotto improvvisamente le acque, si è resa conto che era troppo tardi per andare all’ospedale.

Ed è così, che allertati dalla puerpera, sono subito arrivati gli operatori del 118, con un ambulanza di Sanremo Soccorso. La nascita è dunque avvenuta assistita soccorritori e la giovane donna ha dato alla luce un bebè in ottima salute. Dopo le prime cure in casa, madre e neonato sono stati trasferiti al reparto Ostetricia del Borea.

Alla famiglia vanno i migliori auguri dalla redazione di Riviera24.