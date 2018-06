Sanremo, il 57° Premio “Adriano Morosetti” va a Carlotta Ricolfi

Sanremo. Il Panathlon Club Imperia-Sanremo organizza venerdì 15 giugno alle 20 presso il Ristorante ”Buca Cena” del Circolo Golf degli Ulivi una serata nel corso della quale sarà consegnato il prestigioso e ambito Premio Adriano Morosetti alla golfista Carlotta Ricolfi.

Il premio, giunto alla 57° edizione, è stato istituito nel 1960 dal Panathlon Club Imperia-Sanremo, in memoria del dott. Adriano Morosetti, socio fondatore del Club e Assessore al Turismo del Comune di Sanremo, deceduto prematuramente, per assegnarlo al miglior atleta della Provincia di Imperia che si fosse particolarmente distinto

nell’attività agonistica nel corso dell’annata sportiva precedente.

Il premio è stato vinto da atleti che hanno fatto la storia sportiva della Provincia di Imperia tra i quali recentemente: Fabio Fognini, Matteo Varnier, Giulia Emmolo, Simone Parodi, Stefano Sturaro, Davide Soreca ed altri. La Ricolfi è stata scelta tra un nutrito numero di atleti/e anche loro in predicato per aggiudicarsi questo premio avendo ottenuto degli ottimi risultati agonistici, ma è stata prescelta la giovane golfista per aver vinto il Campionato Italiano di Golf – Formula Stroke Play – e conseguito altri risultati di prestigio.

L’atleta sanremese è entrata a far parte della Nazionale Azzurra già nel 2013 e nell’anno successivo con la Squadra “Girls Under 18” ha vinto il Campionato Europeo. Sempre nel 2014 è diventata Campionessa Assoluta “Match Play” e nello stesso anno ha vinto il Trofeo Ragazze “Medal”. Nel 2017 ai Campionati Europei “Ladies” in Portogallo ha conquistato con la Squadra Italiana la medaglia d’argento. Le università Americane, visti i suoi eccellenti risultati agonistici, se la contendono e lei, due anni fa, decide di trasferirsi in Florida dove studia e gioca a Golf avendo un grande sogno nel cassetto: quello di diventare golfista professionista. Un’atleta giovane che ha tutte le prerogative e le qualità per diventare una grande e famosa golfista a livello mondiale.