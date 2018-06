Sanremo, i ringraziamenti di un lettore al poliambulatorio di via Carli

Sanremo. Scrive un nostro lettore:

“Tengo a scrivere queste poche righe per segnalare un caso di “ottima sanità”. Spesso siamo portati a scrivere solo disservizi, questa volta desidero invece ringraziare il poliambulatorio di via Carli a Sanremo. Ieri mattina, mia figlia ed io, abbiamo effettuato la visita oculistica che avevamo prenotato 7 mesi fa. Al punto accoglienza c’era una signora gentilissima che, per tutto il tempo che siamo rimaste in sala d’attesa, ha mostrato empatia e gentilezza con ogni utente che si è rivolto a lei.

Ma la cosa più sorprendente è stata la visita effettuata dalla dottoressa Monaco Marina. Una professionalità e scrupolosità davvero difficili da trovare, solo qualche mese prima mia madre aveva effettuato la stessa visita all’ospedale di Bordighera, con una dottoressa che per educazione evito di nominare ma che ha effettuato la così detta “visita della mutua”, fortunatamente l’incompetenza è stata così evidente da motivare un nuovo controllo che ha portato alla luce errori davvero clamorosi. Evito la dovizia di particolari di questa vicenda perché preferisco portare alla luce la professionalità di una specialista che ha lavorato con coscienza nonostante la visita non avvenisse privatamente. Il mio grazie ad entrambe le figure incontrate ieri mattina”.