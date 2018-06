Sanremo. Simpatica ed apprezzata iniziativa ieri in centro a Sanremo: i bouquet realizzati in occasione del creative lab che termina oggi a Villa Ormond sono stati regalati ad alcuni negozianti di via Matteotti. Presente l’Assessore al Verde Pubblico Barbara Biale.

Il seminario ha visto la partecipazione dei migliori fioristi italiani pronti a scoprire le nuove tendenze creative dell’arte floreale. Organizzato dall’Associazione Nazionale Piante e Fiori d’Italia con la collaborazione del Mercato dei Fiori di Sanremo e dalla guida I Fioristi Italiani, ha il patrocinio del Comune.

di 9 Galleria fotografica Sanremo, i bouquet di Villa Ormond conquistano via Matteotti