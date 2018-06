Sanremo. L’equipe del Nido La Nuvola, gestito dalla Cooperativa ‘Nuova Assistenza’, ha pensato di organizzare con i bambini che frequentano l’ultimo anno una visita in uno dei luoghi più suggestivi dell’entroterra.

Sabato 26 maggio, educatrici, bimbi e genitori si sono dati appuntamento nel borgo di Dolceacqua, per dirigersi tutti insieme al visionarium, dove hanno assistito ad uno spettacolo in 4D che ripercorreva i paesaggi della Val Nervia.

Dopo lo spettacolo hanno fatto visita anche al castello dei Doria, dove i bambini hanno potuto passeggiare tra le mura antiche della fortezza.

Per pranzo tutti insieme hanno gustato un pic-nic all’aria aperta dove le educatrici hanno riservato una sorpresa per bimbi e genitori: la consegna dei diplomi e dei cappellini realizzati dalle educatrici per formalizzare simbolicamente il passaggio dei piccoli che a settembre inizieranno il loro percorso alla scuola dell’infanzia. Tra l’euforia dei bimbi e qualche lacrima di commozione dei genitori e delle educatrici, quest’ultime hanno salutato i bambini e le bambine che si apprestano a spiccare il volo nel mondo dei “più grandi”, di cui serberanno sempre un ricordo speciale.