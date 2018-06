Sanremo, grande partecipazione alla serata su “La Russia di Sochi: il Paradiso del Mar Nero”

Sanremo. Un successone la serata organizzata alla Federoperaia di Sanremo e con tema la città di Soci, in Russia, “Il paradiso del Mar Nero“.

Dopo foto e filmati che hanno documentato le bellezze della città che ha ospitato le Olimpiadi invernali del 2014 e ogni anno il Gran premio di Formula uno della Russia, c’è stato un sontuoso rinfresco offerto dall’organizzazione curata da Pino Balestreri mentre Galina Osipova aveva promosso l’evento. E, ancora, si sono succedute estrazioni a sorte, fra i presenti, con tre soggiorni di una settimana, dieci giorni e due settimane a soci (dove in estate si va al mare a fare il bagno e in inverno si scia grazie a un particolare e felice microclima) e molti altri premi in stile Russia come bambole e icone.

Apprezzata anche la musica offerta dal dei maestri Giuseppe Venturelli e Renato Grinda che, alternandosi al pianoforte e alle tastiere, hanno eseguito motivi italiani e russi. “E’ cominciata – ha detto scherzando Pino Balestreri, anima della serata – l’Operazione Barbarossa”. Insomma, una invasione della Russia, ma da parte degli italiani, e assolutamente pacifica.

Nella foto: Pino Balestreri e le sue vallette russe