Sanremo. E’ tutto pronto, questa sera alle 21 al Teatro dell’Opera del Casinò andrà in scena Dreamagic, il festival della magia con i migliori illussionisti in circolazione. I primi maghi hanno già cominciato ad esibirsi lungo le vie del centro cittadino, proponendo i propri trucchi e dando prova in anteprima della propria abilità.

Saranno moltissime le attrazioni capaci di impressionare gli spettatori, dalla donna volante al performer che rimane seduto nell’aria. A condurre la serata sarà Walter Rolfo, autore e conduttore televisivo, illusionista, speaker al TEDxTrastevere e al WiredNext Fest, produttore e ideatore di Masters of Magic, programma di magia condotto da Gerry Scotti in onda su Canale 5, in quattro prime serate.

Biglietti

I prezzi sono: Platea 1° settore € 30,00 – Platea 2° settore € 20,00 – Galleria € 15,00. Il botteghino del teatro sarà aperto dalle 16-19/20-21. Per info tel. 0184-595273 – fuori orari botteghino tel. 0184-544633.