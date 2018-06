Sanremo. Un fine anno ricco di poesia per gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado Italo Calvino, dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante. Giovedì scorso, a conclusione del progetto ‘Uomo Aria Mare’ diretto dalla prof.ssa Daniela Bordoli, un centinaio di ragazzi ha avuto il privilegio di assistere ad una chiacchierata sui temi ‘Il mare e la poesia’, condotta dal grande poeta Giuseppe Conte e dall’emergente Gabriele Borgna, autore di ‘Artigianato sentimentale’, raccolta che sta ottenendo i favori di critica e pubblico.

L’incontro, organizzato dalla Prof.ssa Alice De Andreis coadiuvata dal collega Fabrizio Vincitorio, è avvenuto dopo che i ragazzi hanno partecipato ad un concorso artistico, indetto dallo Yacht Club di Sanremo in occasione della Festa del Mare, scegliendo come ispirazione per i loro lavori proprio i versi della lirica ‘non finirò di scrivere sul mare’ del poeta Giuseppe Conte.

L’impegno e l’entusiasmo dei ragazzi ha permesso loro di ottenere numerosi premi, messi a disposizione dallo Yacht Club da usufruire durante il periodo estivo. A conclusione di un percorso ricco di esperienze l’incontro con gli autori Conte e Borgna. Dopo una piacevole digressione sui versi che ebbero il mare come protagonista, da Omero a Foscolo per arrivare a Montale, i ragazzi sono entrati nel vivo sperimentando la forza evocativa delle parole.

Hanno poi dimostrato grande interesse rivolgendo numerose domande circa la vita, l’ispirazione, la soddisfazione dello scrittore, ottenendo risposte mai scontate ed appassionanti. Gli interventi sono stati allietati dall’esecuzione di alcuni brani musicali ad opera di alcuni allievi della sezione musicale, coordinati dal Prof. Livio Zanellato. Tutti i docenti hanno collaborato per la buona riuscita dell’iniziativa.