Sanremo, “Giornata Mondiale del Donatore”: i festeggiamenti in programma

Sanremo. Oggi 14 giugno ricorre la Giornata Mondiale del Donatore di sangue, ricorrenza che quest’anno nella nostra provincia vedrà al centro dell’attenzione la città di Sanremo; la sezione provinciale della Fidas di Imperia è infatti lieta di invitare tutti a festeggiare la ricorrenza questa sera in Piazza Colombo, dove dalle 18.30 inizieranno i festeggiamenti, che costituiranno un importante occasione di ritrovo e di condivisione dei valori tipici rappresentati dal gesto della donazione del sangue.

In questa eccezionale ricorrenza i centri di raccolta sangue resteranno aperti tutto il giorno, il mattino dalle 7.30 alle 12 ed il pomeriggio dalle 15 alle 18 per dare ancora di più la possibilità ai volenterosi che vorranno prestarsi per una donazione.

Oltre a Sanremo anche i tutti i centri del nostro comprensorio ricorderanno la Giornata Mondiale dei Donatori colorando di rosso le proprie fontane, al fine di rappresentare ancora di più se possibile l’importanza dell’attività dei donatori che con il loro gesto per il prossimo contribuiscono sempre a salvare tante vite.