Sanremo, Gianni Rolando: ” Il Centro Destra ha trionfato alle elezioni amministrative del Ponente”

Sanremo. Scrive il commissario di ‘Forza Italia’, Gianni Rolando.

“Sinceramente non comprendo l’entusiasmo con il quale il Sindaco Biancheri commenta i recenti risultati amministrativi. Il dato evidente ed incontrovertibile è che il centro-destra ha trionfato in tutte le amministrazioni aumentando di molto il consenso rispetto al dato delle politiche”.

“L’ulteriore elemento da sottolineare è che i movimenti civici di chiara ispirazione di centro-destra sono stati particolarmente premiati dall’elettorato e quindi indubbiamente i partiti tradizionali devono riflettere al loro interno sulla qualità della proposta politica. Alcuni risultati sono stati condizionati dalle divisioni interne al centro-destra spesso frutto di personalismi. Io mi impegnerò per ricostruire un modello di lavoro che veda i partiti tradizionali affiancati a forti movimenti civici di centro-destra che bene sappiano interpretare le aspettative delle popolazioni locali”.

“Ciò che appare invece assolutamente incontrovertibile è che i modelli civici di centro-sinistra che vedono il PD come elemento centrale, quale è chiaramente l’amministrazione Biancheri, sono stati clamorosamente penalizzati dall’elettorato con sonanti bocciature.

A Imperia tale modello, rappresentato dalla Amministrazione uscente di Capacci, è stato chiaramente battuto restando fuori dal ballottaggio. Vorrei ricordare che ad Imperia sommando il dato di Casano l’area di centro-destra raggiunge il 70% dei consensi e Forza Italia rimane comunque il primo partito”.

“A Bordighera il centro sinistra non è riuscito neanche a portare in Consiglio Comunale il candidato Sindaco Albano ex senatrice del PD”.

“E’ chiaro pertanto che l’amministrazione Biancheri, sebbene si sia privata di due esponenti di spicco della sinistra locale e stia tentando operazioni di trasformismo di convenienza, rimane un chiaro progetto civico di centro-sinistra e non può rappresentare il futuro della città di Sanremo”.