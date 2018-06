Sanremo, Giancarlo Prestinoni riconfermato direttore generale di Casinò Spa

Sanremo. Il Consiglio di Amministrazione di Casinò Spa, riunito il 21 giugno, ha confermato il direttore generale, Giancarlo Prestinoni, sino al 30 aprile 2019, data di scadenza naturale dell’attuale Organo Amministrativo. Restano immutati i poteri e le deleghe allo stesso attribuiti dal CdA.

Il Cda ha, così, voluto dare continuità alla gestione aziendale in un momento importante per le progettualità esperite e le strategie di implementazione del rilancio aziendale.

Giancarlo Presinoni ricopre l’incarico di direttore generale dal maggio 2015 ed ha sempre dimostrato un forte attaccamento all’azienda, nel cui interesse ha operato in perfetta sinergia con il Consiglio di Amministrazione, condividendone le finalità e la visione aziendale.

Casinò Spa ringrazia Giancarlo Prestinoni per l’impegno sin qui profuso, con i migliori auguri per l’importante lavoro, che ancora l’attende.